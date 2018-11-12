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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير اليمنى بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم ، بدور الأزهر الشريف ، فى نشر الفكر الوسطي المعتدل وتقديم الدين الإسلامي ، بالصورة الصحيحة، مثمناً مواقف الأزهر الشريف الداعمة لبلادنا وشرعيته الدستورية ، مضيفا خلال لقائه اليوم مع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لبحث مسارات التعاون بين اليمن ومشيخة الأزهر الشريف ، كما نقل السفير مارم ، تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي ، إلى الإمام الأكبر، حسبما أورد الموقع الرسمى للسفارة.
واستعرض السفير مارم ، مع شيخ الأزهر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن ، والتقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمنى مدعومةً بالتحالف العربي في كافة الجبهات، وجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة التي تضررت من الحرب .
فضيلة شيخ الأزهر والسفير اليمنى
وعبر مارم ، عن شكره وامتنانه للإمام الأكبر على تقديمه خمسين منحة تعليمية في جامعة الأزهر للطلبة اليمنيين ، بالإضافة إلى استعداد الأزهر لتدريب الوعاظ والمرشدين .
كما هنأ الإمام الأكبر اليمنيين على الانتصارات العسكرية التي أحرزها الجيش اليمنى ، وأعرب شيخ الأزهر عن استعداد مشيخة الأزهر الشريف ، لتقديم كل سبل الدعم اللازم لليمن في مواجهة الفكر الضال بكل صورة وأنواعه، مؤكداً استمرار تقديم المنح الدراسية والتدريبية وبصورة مستمرة ، موجهاً الجهات المعنية في المشيخة بحل كافة الإشكاليات التي تواجه الطلبة اليمنين الدارسين في جامعة الأزهر وخاصة ما يتعلق بمسألة الموافقات الأمنية ، كما أكد سماحته الموافقة على السماح لحاملي الشهادات التي لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات من الالتحاق بالجامعة .
جانب من اللقاء
شارك فى اللقاء المستشار محمد العبادي الملحق الثقافي و المستشار عبدالرقيب منصور الملحق الإعلامي المساعد.
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