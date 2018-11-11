تحالف 2020 : لدينا ما نقوله في الانتخابات القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع نائب رئيس تحالف 2020 المهندس عمر سراج الدين بأن الحوار الوطني صار يفتقد قيمته نظراً لضعف آلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تمثل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة وقال سراج في تصريحات صحفية محدودة أمس الأحد أن التحالف لم يسم حتى الآن مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة راهناً ذلك بانعقاد الهيئة العليا للتحالف لاحقاً

ولفت نائب رئيس التحالف إلى أن الدكتور غازي صلاح الذين يعتبر شخصية وطنية وليس لديهم أي تحفظات تجاهه بأن يقود التحالف وزاد سراج : ليس هناك ما يمنع ترشيح غازي للرئاسة إذا ما اتفقت قيادة التحالف عليه ‘ مبدياً تفاؤله للمنافسة في الانتخابات المقبلة مستشهداً بقوله :(إن التحالف لديه ما يقوله في الانتخابات القادمة دون الخوض في أي تفاصيل) مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني ليس لديه ما يقوله.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد قال سراج : إذا أراد الوطني لمكافحته فليبدأ بنفسه ‘ وفي الأثناء جزم عمر بأن التحالف لديه رأي واضح في قانون الانتخابات الجديد مستدلاً بـ(19) تعديل دفع بها التحالف و35 حزب آخر إلى كل من رئيس البرلمان ورئيس آلية تنفيذ مخرجات الحوار كاشفاً عن تعهدات تلقاها التحالف والأحزاب المذكورة مفادها بأن قانون الانتخابات سيجاز بالتوافق دون اللجوء للأغلبية الميكانيكية.