معتز يؤكد لبوجدانوف أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى عبدالله، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين السودان وروسيا وفتح فرص للاستثمارات الروسية في إطار التعاون القائم الآن بين البلدين الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خاصة في المجال السياسي.

والتقى موسى بمكتبه بمجلس الوزراء، يوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، بحضور وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، الذي أوضح في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال للشركات الروسية وعرض الفرص الجديدة للاستثمار لدول العالم كافة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المستمر بين السودان وروسيا بالتركيز على التعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة خاصة في مجال النفط والغاز والزراعة.

وأبان المسؤول الروسي أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد اجتماع اللجنة السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري المزمع عقده في موسكو منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتي ستبحث آفاق التعاون في المجالات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مؤكداً توفر الإرادة السياسية المشتركة على أعلى المستويات لتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم شعبي البلدين.

الشروق