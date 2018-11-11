بعد السعودية والكويت... الطقس السيئ يضرب قطر (فيديو)

وقال هشام أحمد، أحد المقيمين في قطر منذ أكثر من عشر سنوات "فجأة تحول الطقس إلى ظلام دامس وظهرت غيوم رعدية في السماء، وبدأ الرعد، وهطلت أمطار غزيرة جدا. وأضاف "لا أتذكر مثل هذه الرعد والغيوم السوداء في سماء الدوحة، ولم يكن مثل هذا الطقس في قطر خلال السنوات العشر الماضية".

ويشار إلى أنه خلال فترة الخريف والشتاء من العام الماضي في قطر هطلت زخات طفيفة من المطر لبضع مرات فقط، والتي استمرت ما لا يزيد عن عشر دقائق.