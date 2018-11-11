الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في غزة ويأمر مواطنيه بالبقاء قرب الملاجئ

© Sputnik . Andrei Stenin وبحسب وسائل إعلام، أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بالبقاء على مقربة من الملاجئ. وقال شاهد عيان إن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 35 صاروخاً على مناطق متفرقة في محافظة خان يونس. وأعلنت داخلية حركة حماس حالة الاستنفار عقب مقتل وجرح عدد من عناصرها بحدث أمني شرق خان يونس بقطاع غزة، وذلك بحسب الناطق باسم الداخلية.

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