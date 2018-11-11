داخلية حماس تستنفر عقب مقتل وجرح عدد من عناصرها

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© AFP 2018 / MAHMUD HAMS
وأفاد إياد البزم، بوقوع "حدث أمني شرق خان يونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث".
وأكد الهلال الأحمر، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ستة ووصول عدد الجرحى إلى سبعة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عملية في قطاع غزة، وحدوث إطلاق نار متبادل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بالبقاء على مقربة من الملاجئ.
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