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© AFP 2018 / MAHMUD HAMS
كما أعلن الهلال الأحمر ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ستة بينهم 3 في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي وثلاثة في القصف على خان يونس وقد وصل عدد الجرحى الفلسطينيين إلى سبعة.
ومن جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان له: "خلال نشاط أمني لجيش الدفاع في منطقة قطاع غزة اندلعت اشتباكات".
وحسب رويترز، قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد.
وأضاف المسؤولون أن عددا من أعضاء حماس تعرضوا لإطلاق نار من إحدى السيارات المارة.
وقال شهود إن طائرات إسرائيلية أطلقت ما يزيد على 20 صاروخا على أماكن خالية من المباني السكنية في المنطقة التي شهدت وقوع الحادث.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر طبول الحرب تدق... "حماس" تستنفر والجيش الإسرائيلي يأمر بالبقاء قرب الملاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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