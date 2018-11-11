شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقتان توأم تنجبان طفلتيهما في نفس اليوم والان مع التفاصيل
أعلنت شقيقتان توأم أمريكيتان عن إنجاب طفلتيهما في نفس اليوم وبفارق ساعات قليلة في نفس المستشفى بولاية كاليفورنيا.
وأشارت التوقعات إلى فارق يومين بين موعد إنجاب كل منهما، وقالت الشقيقتان إنهما نشأتا وعملتا كل شيء في حياتهما معاً، وتوجتا ذلك من خلال الحمل والإنجاب في نفس اليوم.
وأوضحت إحدى التوأم:”اكتشفت أنني حامل أولاً وأخبرت شقيقتي، وقالت لي إنها ربما تكون حاملاً أيضاَ”.
وتابعت إحدى التوأم: “بدأت أشعر بآلام المخاض في ليلة السبت، ثم أخبرتني شقيقتي أنها بدأت أيضاً تشعر بذلك”.
وكانت الطفلتان بصحة جيدة وتزن كل منهما نحو 3.5 كيلوغرام عند الولادة،
كما أن الولادت كانت طبيعية تاماً ولم يتم التخطيط لها، وكانت مصادفة سعيدة للشقيقتين.
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