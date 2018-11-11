شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يروج لمطعم شاورما تركي والنشطاء يسخرون والان مع التفاصيل

أثار ظهور أمير قطر تميم بن حمد، اداخل مطعم شوارما تركي في مدينة اسطنبول، سخرية واسعة على مواقع التواصل الإحتماعي .

وظهر الأمير داخل مطعم شاورما تركي وهو يلتقط الصور التذكارية أثناء تقديم الطعام له، وأخرى مع الطهاة والإدارة، وكأنه في إعلان ترويجي للمطعم.

ووفقاً لموقع «المواطن» السعودي، ظهرتميم وهو جالس على إحدى طاولات المطعم التي تطل على الشارع الرئيسي لتأكيد موقع المطعم واسمه، ويصطف الطهاة من حوله مندمجين في الطهو،وتميم يصفق لهم في فرحة غامرة.

وبعد لحظات قدم أحد الطهاة وجبة من اللحوم لتميم، الذي بادله الابتسامات، وهو يوجه له كلمات الشكر على إجادته الطبخ، وبعد ذلك ظهر أحد الطهاة وهو يصنع طبقاً من الحلوى لتميم. ولم يكتفِ الطاهي بذلك، وإنما جلس بجانب تميم ، وأمسكا سوياً لافتة مكتوبًا عليها بالإنجليزية «قطر تحب تميم»، في دعاية رخيصة وممجوجة لا تليق برئيس دولة يحترم نفسه وشعبه.

والتقط تميم صوراً تذكارية مع إدارة المطعم. وعندما همَّ بالمغادرة توجه إلى الطاهي، وقبَّله شاكراً له حسن الضيافة؛ فطلب منه الطاهي تكرار الزيارة ؛ فوعده الأمير بتلبية طلبه.

وتساءل نشطاء: «كيف يقوم أمير دولة عضو في الأمم المتحدة، ولها شعب وحكومة، بإعلان ترويجي لمطعم، مهما كانت شهرته؟».

ونفوا أن يكون ما قام به تميم من قبل التواضع، ولكنه يمثل إهانة لكل مواطن قطري.

وقال ناشط: «إذا كان الأمر متعمداً فتلك مصيبة، وإذا كان غير متعمد فالمصيبة أكبر». متسائلاً عن دور مساعدي الأمير ومستشاريه الذين سمحوا بهذه المهزلة أن تحدث، وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آخرون: «إن هناك فارقاً كبيراً بين رئيس دولة يجوب العالم؛ ليعلن بعدها استثمارات ومشاريع عملاقة، تجلب الخير لبلاده وشعبه، ورئيس آخر يجوب العالم؛ ليروج لمطعم شاورما وفطائر البيتزا».

وتوقع ناشط آخر، أن يتلقى أمير قطر دعوة جديدة من تركيا لعمل إعلان جديد لمقهى شيشة المعسل، أو الأرز باللبن، أو المهلبية، مؤكدًا أن مثل هذه الإعلانات تنتشر وتثمر الخير الوفير للمطاعم صاحبة الإعلان.