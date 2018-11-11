شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الحفاظ على صحة القلب والان مع التفاصيل

انتشرت أمراض القلب بين الكثيرين بسبب نمط الحياة غير الصحي وكثرة اللجوء للوجبات السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون والزيوت المهدرجة، وهناك عدة نصائح للحفاظ على صحة القلب والشرايين وعضلة القلب والأوعية الدموية، لنتعرف على أهمها فيما يلي:

1. اتباع نظام غذائي صحي

اللجوء إلى استخدام نظام غذائي سيئ من الأسباب الضارة جداً بصحة القلب والأوعية الدموية، وهذا لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية، ولهذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية من الخضروات والفواكه، والابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تؤثر بالسلب على صحة القلب. نظام غذائي للقلب

2. ممارسة التمارين الرياضية

للحصول على استقرار الحالة الصحية للقلب يجب اللجوء إلى ممارسة التمرينات الرياضية، والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، والتي تعد السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض القلبية المكتسبة، وكما أثبتت الدراسات فإن المشي السريع يحمي من أمراض القلب.ممارسة التمارين الرياضية

3. التوقف عن التدخين

المدخنون من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى أن التدخين يتسبب في الكثير من الأمراض الأخرى منها السرطان وأمراض الرئة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى أن التدخين يرفع احتمالات الإصابة بالخرف. التوقف عن التدخين

4. الاهتمام بنسبة الكوليسترول

من المهم الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، وهذا للحفاظ على عضلة القلب والشرايين والأوعية الدموية، كما أن عدم توازن نسبة الكوليسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. الكوليسترول بالدم

5. الاهتمام بالحالة النفسية

إن الحالة النفسية والتعرض إلى الاكتئاب والعزلة الاجتماعية عن الآخرين والقلق والتوتر يؤدي إلى التسبب في الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة، ولهذا من المهم التخلص من الحالة النفسية السيئة التي يتعرض لها الإنسان، وفي هذا الإطار يمكنكم الاطلاع على 8 نصائح للتخلص من الاكتئابالحالة النفسية

نصائح للحفاظ على قلب سليم

مشاهدة التلفاز والمكوث أمام الهاتف المحمول لفترات طويلة قد يسبب الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة، ولهذا يجب التقليل من تلك العادات قدر الإمكان.

تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية ونسبة عالية من الزيوت والدهون، ولذا فيجب التقليل من تناولها.

من المهم تناول اللحوم مرتين فقط خلال الأسبوع، وهذا لأن تناولها بشكل كبير قد يؤثر على القلب وعلى صحة الشرايين وعضلة القلب.

للحفاظ على صحة القلب من المهم تناول الأسماك، والتي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأوميجا 3 والتي لها دور كبير في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية وتقوية عضلة القلب.

من المهم أيضاً التقليل من تناول النشويات مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس، والتي تؤثر على نسبة الكوليسترول بالدم والذي يترسب على جدران الأوعية الدموية، مما يعمل على الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب.

يجب الحرص على النوم الجيد وهذا لأن قلة النوم تؤدي لسوء انتظام ضربات القلب.