"نهر السماء".. مشروع صيني لنقل السحاب من مكان إلى آخر

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كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت الصين عن مشروع "تيانهي" وترجمته إلى العربية "نهر السماء"، ويتمثل في نقل الغيوم من مكان إلى آخر، من المناطق الممطرة إلى المناطق الجافة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، يأمل المسؤولون أن يصبح هذا المشروع حقيقة قائمة بعد 4 سنوات، حيث ينوون نقل الأمطار إلى المناطق، التي تعاني من الجفاف.

وأفادت تقارير إخبارية صينية بأن 6 أقمار صناعية ستعمل على تشكيل ممر جوي تنتقل الغيوم عبره من أي مكان إلى المكان المنشود.

ونقلت صحيفة "ييكاي جلوبال" الصينية عن أكاديمية شنجهاي لتكنولوجيا الرحلات الجوية قولها، "إنها تأمل في أن يتحقق ذلك في العام 2022، وأن يتم إطلاق أول قمرين صناعيين لهذه الغاية عام 2020".

وأضافت أن القمرين الصناعيين "تيانهي 1" سيكونان قادرين على اكتشاف المياه في الجو، ثم سيتم نقلها عبر الممر إلى منطقة سانجيانغ يوان الشمالية في مقاطعة كينغهاي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الغيوم المحملة بالأمطار سيتم نقلها مسافة آلاف الكيلومترات.

وفي معرض الصين الدولي للطيران تم عرض نماذج للمشروع الطموح، أما العالم المشرف على المشروع فهو الأستاذ في أكاديمية العلوم الصينية وانج جوانجكين.