بيانات يتم عمل نسخ احتياطية لها تلقائيًا على نظام "أندرويد".. تعرف عليها

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كتب - عاصم الأنصاري:

يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من معظم بياناتك الموجودة على هاتفك أو جهازك اللوحي، الذي يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" تلقائيًا عن طريق حسابك على "جوجل" أو التطبيقات الفردية التي تستخدمها.

وتُعتبر خدمة النسخ الاحتياطي في "أندرويد"، ميزة مدمجة في كل هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام "أندرويد"، وهي خدمة من "جوجل" تعمل على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من معظم البيانات تلقائيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية عرضت قائمة بالبيانات التي يتم عمل نسخ احتياطية لها بشكل تلقائي:

1- جهات الاتصال

تتم مزامنة قائمة جهات الاتصال الموجودة على جهاز "أندرويد" مع جهات اتصال "جوجل"، ويمكن الوصول إلى جهات اتصال "جوجل" من خلال حساب "جيميل" أو صفحة جهات اتصال "جوجل".

تتضمن جهات الاتصال التي تمت مزامنتها أو نسخها احتياطيًا أيضًا رسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم والمستندات.

2- بعض إعدادات النظام

يتم مزامنة بعض إعدادات النظام لتسهيل الاستخدام، فعلى سبيل المثال يحفظ الـ"أندرويد" كلمات المرور لشبكات الـ"واي فاي"، ويدعم إعدادات الشاشة مثل السطوع وغيرها.

3- سجلات دردشة Hangout

إذا كنت تستخدم "Hangout" للتواصل مع أصدقائك، فتأكد أن تعمل على مزامنة سجلات دردشة "Hangout"، حيث يتم تخزينها على حساب "جيميل" الخاص بك، إذا لم تقم بتعطيل ميزة تسجيل الدردشة في "جيميل".

4- بيانات متصفح كروم

إذا كنت تستخدم متصفح "جوجل كروم" على جهازك الذكي، فتأكد من أنه يتم مزامنة جميع بيانات عمليات التصفح التي تقوم بها، والتي قد تتضمن الإشارات المرجعية والتاريخ وما إلى ذلك.

5- الصور

يسمح أيضًا نظام "أندرويد" بمزامنة صورك في حالتين، عند اختيار النسخة الاحتياطية للهاتف، وإذا كنت تستخدم تطبيق صور جوجل، ومع ذلك من المهم أن تقوم بتمكين ميزة المزامنة التلقائية قبل البدء في إجراء النسخ الاحتياطي.

6- بعض بيانات تطبيقات الطرف الثالث

هناك العديد من تطبيقات تطبيقات الطرف الثالث التي تزامن بياناتها مع خدمات الويب في كثير من الأحيان، وإذا كنت تستخدم تطبيقًا تابعًا لجهة خارجية يحتوي على بيانات مهمة بالنسبة لك، فتأكد من أنك قد ضمنته ضمن ميزة المزامنة التلقائية.