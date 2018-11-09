إدارة ترمب تبحث تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية

أفادت مصادر أميركية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.

وتندرج الخطة ضمن إطار المساعي الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه المصادر.

كما يمكن أن تفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على الميليشيات الانقلابية، إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأميركي في حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الإدارة نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة الحوثيين، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.