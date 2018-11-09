أفادت مصادر أميركية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.
وتندرج الخطة ضمن إطار المساعي الأميركية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هذه المصادر.
كما يمكن أن تفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على الميليشيات الانقلابية، إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأميركي في حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفق تصريحات مسؤولين أميركيين.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الإدارة نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة الحوثيين، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.
المصدر: العربية
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ترمب تبحث تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.