كيف تهرّب ترامب من التعليق على فوز مسلمتين بعضوية مجلس النواب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التعليق على فوز مسلمتين ينتميان للحزب الديمقراطي، بعضوية مجلس النواب عن ولايتي ميشيجان ومينيسوتا، قائلًا إنّه "لا يفهم فحوى السؤال".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ"ترامب"، الأربعاء، بالبيت الأبيض، في أعقاب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، وانتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب من الجمهوريين، الذين مازالوا يحافظون على تفوقهم في مجلس الشيوخ، وفق "الأناضول".

وردًا على سؤال إحدى الصحفيات "ما إذا كان انتخاب سيدتين مسلمتين - واحدة منهم محجبة – في مجلس النواب يصنع التاريخ، وهل هذا تحقير من رسالته (تروج لفكرة تفوق الجنس الأبيض على باق العرقيات)؟".

وقال ترامب: "لا أفهم ما تقولين.. الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إن عليك النظر إلى حجم العمالة من الأمريكيين الذي ينحدرون من أصول إفريقية وآسيوية وإسبانية، فمستوى تلك العمالة في ارتفاع تاريخي (بالولايات المتحدة)".

وشهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فوزًا قياسيًّا للسيدات، إذ فازت 30 سيدة بعضوية الكونجرس الأمريكي، بينهما سيدتان مسلمتان وهما الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب عن ولاية ميشيجان، والأمريكية ذات الأصول الصومالية إلهان عمر.

وتعد "طليبة" (42 عامًا) أول مسلمة تدخل الكونجرس، فيعما تعتبر "عمر" (36 عامًا) أول محجبة وثان مسلمة تنضم لعضويته.

وبموجب نتائج التجديد النصفي، حصل الديمقراطيون على سلطة للتدقيق في سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمساعدة في تشكيل الأجندة السياسية للبلاد في العامين المقبلين.

وبحسب النتائج المعلنة حتى فجر الأربعاء، حصل الديمقراطيون على 222 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 435 مقعدًا.

ويعتبر فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب الأول من نوعه منذ 8 سنوات.