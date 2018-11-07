السعودية توقع أول عقد عسكري أجنبي منذ مقتل خاشقجي

ويعد الاتفاق الذي أعلن عنه في وقت سابق هذا العام هو، أول عقد عسكري توقعه المملكة مع بلد أجنبي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أثار غضبا عالميا.

واختفى خاشقجي، الذي كان كاتبا في صحيفة "واشنطن بوست" ومنتقدا لسياسات الحكم في الممكلة، عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد المسؤولون السعوديون في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية، قبل الإعلان عن وفاته في "عملية سارت على نحو خاطئ" ولم يكن مخططا لها، إلا أن النائب العام السعودي سعود المعجب، كشف فيما بعد أن خاشقجي قتل بشكل متعمد.

وتعرضت صناعة الدفاع الإسبانية لانتقادات بسبب تزويد السعودية بالأسلحة، وذلك لمخاوف من استخدامها في ضرب المدنيين باليمن.