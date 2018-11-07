أردوغان: المدن الطبية في طريقها إلى تركيا

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جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح العام الدراسي في جامعة العلوم الطبية في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
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وبين أن هناك حاجة للتوجه نحو الإنتاج المحلي في القطاع الصحي، بشكل سريع، في تركيا.
وتابع: "الآن نريد أن ننتج محليا أجهزة التصوير المقطعي، وأجهزة الموجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي"، مؤكدا أن بلاده تمتلك القدرة والعقول التي تمكنها من إنتاج تلك الأجهزة.
ودعا أردوغان الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا، من أجل إنتاج الأجهزة الطبية، بشكل مشترك، مبينا أن هناك توجهات إيجابية من قبل الشركات الدولية، في هذا الصدد.
وفي إشارة إلى مسألة التوجه نحو الإنتاج المحلي في مجال الصحة، قال أردوغان: "إننا نعتبر هذه المسألة حاسمة ومهمة، مثل الصناعة الدفاعية لدينا".
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