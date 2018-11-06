دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع نظام التشغيل Android 9 Pie يصل إلى الهاتف الذكي نوكيا 6.1 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HMD العالمية المطّورة لأجهزة نوكيا بأنّ الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 قد بدأ باستقبال نظام التشغيل أندوريد 9 باي Andorid PieTM بتاريخ 30 أكتوبر*، وبالتالي فإنّه يعتبر ثاني هاتف ذكي ضمن محفظة الشركة يتلقى أحدث إصدارة من أندرويد خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهر من وصول التحديث إلى هاتف نوكيا 7 بلس Nokia 7 Plus.

يأتي الهاتف الذكي الجديد محمّلاً بأحدث البرامج من جوجلGoogle ، كما يعزز المزايا المتواجدة في نظام التشغيل أندرويد 8.0 أوريو Android 8.0 OreoTM. ومن جهة أخرى، يركّز نظام التشغيل أندرويد 9 باي Android 9 Pieعلى تقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، مما يمنح المستخدمين تجارب شخصية أكثر تخصيصاً.

يعتبر الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 أسرع من الهاتف الذكي السابق بنسبة 60%، وذلك بفضل المنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراجون 630 Qualcomm® Snapdragon 630. كما يقدم الآن مزايا محسّنة تشمل البصريات المزدوجة Dual-Sight وبصريات ZEISS ومنفذ الشحن السريع USB-C، والصوت المكاني من نوكيا وتجارب نقية وآمنة ومواكبة لآخر التحديثات من نظام التشغيل أندرويد أوريو Andorid OreoTM.

وقد تمّ اختيار الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 من قبل جوجل Google للإنضمام إلى عائلة أندرويد ون Android One وكذلك أجهزة جوجل بيكسل. وتساعد تقنية App Action المستخدمين على إنجاز المهام بصورة أسرع من خلال التنبوء بخطوتهم التالية وعرض الإجراء المناسب على الفور.

وعلاوة على ما تقدمه البطارية في الهاتف الذكي نوكيا 6.1 Nokia 6.1 من مزايا متفوقة وعمر طويل، فإنّه مع نظام التشغيل الجديد أندرويد 9 باي Android 9 Pie، قد أصبحت البطارية أكثر كفاءة وقوة بفضل ميزة Adaptive Battery، التحديث الذي يستخدم تقنيات التعلّم العميق لفهم أنماط الإستخدام وتحديد أولوية طاقة البطارية وتخصيصها لأهم التطبيقات.

ومن بين المزايا الأساسية في نظام التشغيل أندرويد 9 Android 9

الشرائح Slices – تقوم هذه الميزة بتحديد المعلومات ذات الصلة على التطبيقات المفضلة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها عند احتياجها

السطوع المتكيف Adaptive Brightness – يعمل تلقائياً لضبط سطوع الهاتف عبر التعلّم من طريقة استخدام الإعدادات المختلفة في الهاتف الذكي

نظام الملاحة الجديد- زر مفرد على الشاشة الرئيسية يقدم تنبؤات ذكية واقتراحات (تمكين المستخدم).

هذا الموضوع نظام التشغيل Android 9 Pie يصل إلى الهاتف الذكي نوكيا 6.1 ظهر على التقنية بلا حدود.