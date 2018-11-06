أفضل 10 هواتف ذكية لعام 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © هواتف ذكية هواتف ذكية

كتب - عاصم الأنصاري:

تنافست الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بإطلاق عدد من الأجهزة ذات المواصفات المبتكرة والمتطورة، وقدم موقع "تك أدفايزر" التقني قائمة بأفضلها، جاءت كالآتي:

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content google pixel 3 and pixel 3 xl

1- جوجل بكسل 3 وبكسل 3 إكس إل

زُود الهاتفان بأحدث معالجات شركة "كوالكوم" من نوع "سناب دراجون 845"، وكاميرا أمامية مزدوجة، وأخرى خلفية مفردة، ونظام تشغيل "آندرويد باي 9"، ومعالج صور بيكسل فيجوال كور.

ودعمت "جوجل" الهاتفين ببطارية طويلة العمر يمكن شحنها لاسلكيًا، بسعة 3430 و2915 ميلي/أمبير.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content galaxy s9

2- سامسونغ جالكسي إس 9

يأتي الهاتف بشاشة من نوع "أموليد"، وكاميرا بدقة "12 ميجابكسل"، بالإضافة إلى نظام تشغيل "أوريو 8"، ودعم لبصمة الإصبع.

ويدعم الهاتف عددا من المزايا الحديثة كالشحن اللاسلكي ومقاومة الماء، فضلا عن مقبس لسماعة الرأس.

3- ون بلس 6 تي

يأتي الهاتف بشاشة من نوع "أموليد" قياس 6.41 بوصة، كما زُود بكاميرتين الأولى بدقة "20 ميجابكسل"، بينما تأتي الثانية بدقة "16 ميجابكسل".

ودمجت شركة "ون بلس" في هاتفها بطارية سعة 3700 ميلي/آمبير، مع خاصية الشحن السريع، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "6 جيجابايت".

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content huawei mate 20 pro

4- هواوي ميت 20 برو

يدعم الهاتف 3 كاميرات خلفية Leica بنظام "ماتريكس" الذكي، بدقة "40 و20 و8 ميجابكسل"، وجميعها ذات حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، هذا إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتم، وكاميرا أمامية بدقة "24 ميجابكسل".

وزودت "هواوي" هاتفها ببطارية طويلة العمر، بسعة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيًا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف المتوفرة في الأسواق.

كذلك، يدمج "ميت 20 برو" معالجا خارقا أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهلاك الطاقة، ويعتمد تقنية الذكاء الصناعي من نوع "كيرين"، ثماني النوى.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content huawei p20 pro

5- هواوي بي 20 برو

يأتي الهاتف بشاشة عرض "أموليد"عالية الوضوح قياس 6.5 بوصة، مع تقنية قارئ البصمات أسفل الشاشة.

ويعتمد الهاتف على نظام تصوير مؤلف من 3 كاميرات بدقة "40 و20 و8 ميجابكسل".

ويدمج الهاتف معالجًا سريعًا من نوع "كيرين 970" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي "6 جيجابايت"، ومساحة تخزين تصل إلى "128 جيجابايت"، وبطارية سعة 4000 ميلي/أمبير.

6- آيفون إكس إس

يأتي بشاشة عرض سائلة قياس 5.8بوصة تغطي كامل مساحة السطح الأمامي.

ويعمل بنظام التشغيل "آي أو إس 12" والمصنوع من الألمنيوم، ويدعم بطاقة Sim مزدوجة لأول مرة.

ويأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content iphone XR

7- أبل آيفون إكس آر

يأتي بشاشة قياس 6.1 بوصات، وتقدم أبل هاتفها الجديد بستة ألوان، كما زودته بإطار من الألمنيوم يناسب الجهة الزجاجية في الخلف.

وبوسع مستخدم "آيفون إكس آر" أن يستعمل خاصية التعرف عن طريق الوجه لفك القفل أو إجراء عملية التحقق أثناء الدفع في خدمة "أبل باي".

ويتضمن كاميرا بدقة "12 ميجابكسل"، على الجانب الخلفي للجهاز، بينما يتميز بقوة بطاريته والتي تستطيع الصمود لمدة تتراوح ما بين 15.5 إلى 16.5 ساعات في الشحنة الواحدة.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content galaxy note 9

8- جالكسي نوت 9

يأتي الهاتف بشاشة عرض ممتدة من الحافة إلى الحافة من نوع "AMOLED Infinity Super" وبقياس 6.4 بوصة، كما أضيفت مكبرات صوت "ستيريو" توفر صوتا بتقنية "Dolby Atmos".

ويقدم الهاتف الجديد خاصيات جديدة مثل قلم اللمس "إس" الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، كما يضم الجهاز كاميرا ذكية تدعم تقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة، تتكيف مع الضوء مثل العين البشرية.

ويتيح الجهاز الجديد خيارين للتخزين الداخلي، إذ يمكن للمستخدمين الاختيار بين "128 جيجابايت" أو "512 جيجابايت".

ويتيح "نوت 9" إدخال بطاقة تخزين خارجية ، حتى تصبح سعة التخزين الكلية في الهاتف "تيرابايت".

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content lg g7 think

9- إل جي جي 7 ثينك

يأتي بشاشة عرض بدقة "كيو إتش دي"، والتي تتيح المشاهدة في ضوء الشمس الساطع مع استهلاك أقل للطاقة.

ويمكن الوضع التلقائي لشاشة الهاتف من تحليل المحتوى تلقائيًا سواء كان فيديو أو صور أو لعبة، ليضبط الألوان بما يتلاءم والمحتوى.

وبفضل واجهة إعدادات الكاميرا، يستطيع المستخدم ضبط الألوان باستخدام عجلة التمرير.

© متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content sony xperia XZ3

10- سوني إكسبيريا إكس زد 3

زُود الهاتف بشاشة بالغة الدقة من طراز "Quad HD"، ويعمل الجهاز بمعالج "كوالكوم سناب دراجون".

ويتضمن كاميرا في الجهة الخلفية بدقة تصل إلى "19 ميجابكسل"، كما تستطيع العدسة التقاط 960 إطارًا في الثانية، فضلا عن تقنية الإبطاء.

وتدوم البطارية المدمجة في الهاتف سعة 3330 ميلي/أمبير لست ساعات و33 دقيقة.