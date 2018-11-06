شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون: دحر الحوثيين من الحديدة هو السبيل الوحيدة لإنهاء مأساة السكان والان مع التفاصيل

اعتبر ناشطون حقوقيون وقيادات ميدانية في المقاومة الشعبية، أن دحر الحوثيين، هو السبيل الوحيد لإنهاء مأساة سكانها ومعاناتهم الإنسانية، التي تعد الجزء الأكثر فداحة من تداعيات سيطرة الميليشيات على المحافظة.

ووفق صحيفة "الخليج" "تحظى معركة مدينة الحديدة وانتصارات القوات المشتركة المتسارعة المسنودة من التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية، بأجواء غير مسبوقة من الزخم الشعبي، الذي فرضته تطلعات سكان المحافظة الساحلية؛ للتخلص من سيطرة الحوثيين، التي تسببت في تداعيات إنسانية ذات طابع كارثي".

وأكد سعيد الجمالي الناشط الحقوقي في الحديدة، أن الحوثيين تسببوا عن قصد في تصعيد معاناة سكان الحديدة ومفاقمة الوضع الإنساني؛ ليصل إلى حدود كارثية.

مشيراً إلى أن الميليشيات تعمدت، منع وصول المساعدات إلى المتضررين. وأكدت سهام عبدالرحمن عوض، التي تعمل في مركز «الأمومة والطفولة» بالحديدة، أن ميليشيات الحوثي قامت بنهب مساعدات طبية وإغاثية خاصة بالمركز.