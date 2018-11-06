شكرا لقرائتكم خبر عن كاثي نجيمي تنضم للموسم الخامس من مسلسل "Good Witch" والان مع التفاصيل
انضمت الممثلة "كاثي نجيمي" إلى المسلسل التلفزيوني "Good Witch" في موسمه الخامس، الذي يعرض على شبكة "Hallmark".
ويدور المسلسل حول ساحرة تعيش في مجتمع ميدلتون مع ابنتها المراهقة، جريس "بيلي ماديسون"، وتلعب النجمة كاثرين بيل دور البطولة بشخصية كاساندرا "كاسي"، وتضم قائمة الممثلين أيضا جيمس دنتون، وكاثرين ديثر، وأنطوني ليمكي، وبيتر ماكنيل، وكيلي إيفانز.
ومن المقرر أن يعرض الموسم الخامس من "Good Witch" على "Hallmark" في عام 2019 ، حسبما نشر تقرير موقع "Entertainment Tonight".
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