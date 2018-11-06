شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيول الأمطار بالكويت تعيق حركة السير وتدخل بعض المنازل والان مع التفاصيل

تسببت الأمطار العزيرة في الكويت بتدفق سيول كبيرة أعاقت بعض الطرق ودخلت منازل. ونعيد ، نشر تسجيلات مصورة تظهر سيول الأمطار التي أعاقت حركة السير في شوارع وطرق حيوية. كما دخلت السيول إلى بعض المنازل ويظهر أحد التسجيلات الصوتية دخول السيول إلى منزل مواطن. وكان مجلس الوزراء قرر تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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