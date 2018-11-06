شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية بالكويت.. تأجيل جلسات قضائية وتعطيل جميع الدوائر الحكومية والان مع التفاصيل

تسببت الأحوال الجوية في الكويت بتأجيل جلسات في المحاكم كما قرر مجلس الوزراء تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية. وأوضحت وسائل إعلام أن المحكمة الكلية أعلنت تأجيل جلسات الدوائر القضائية بسبب تعطل العمل ماعدا جلسات تجديد حبس المتهمين. وبينت "سيحضر القضاه للنظر في مدى توافر مسوغات الحبس الاحتياطي من عدمها". وأضافت، أن محاكم الاستئناف والتمييز قررت تأجيل جلسات الدوائر القضائية اليوم بسبب تعطل العمل بسبب سوء الأحوال الجوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بالدوائر الحكومية. وكان مجلس الوزراء قرر تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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