الشرطة الأمريكية: مطلق النار في فلوريدا سبق اتهامه بالتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشرطة الأمريكية في موقع الحادث - أ.ف.ب
ذكرت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية أن المسلح الذي قتل امرأتين وأصاب 5 آخرين في صالة لليوجا قبل انتحاره سبق اتهامه بالتحرش بفتيات.
وأوضحت أنها لا تعرف سبب إطلاق المدعو سكوت بيرل (40 عاما) النار أمس السبت الماضي عقب تظاهره بأنه يريد الانضمام إلى دروس تعلم اليوجا في صالة هوت يوجا في تالاهاسي، بينما ما زالت التحقيقات جارية عن أي صلات بينه وبين الضحايا.
وأشارت إلى أن المرأتين اللتين لقيتا حتفهما طالبة جامعية عمرها 21 عاما وعضوة في هيئة التدريس بجامعة ولاية فلوريدا عمرها 61 عاما.
وأكدت الشرطة أن بيرل خريج جامعة ولاية فلوريدا وخدم في الجيش، وأن السلطات في منطقة تالاهاسي استدعته أكثر من مرة "فيما يتعلق بالتحرش بفتيات".
ولفتت في بيان إلى أن بيرل كان ينزل في فندق محلي وقت الهجوم، وأن المحققين فتشوا أيضا منزله في ديلتونا بولاية فلوريدا على بعد أكثر من 322 كيلومترا جنوب شرقي تالاهاسي.
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