دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للجرس الذكي Ring Video Doorbell 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

يعتبر جرس Video Doorbell 2 هو ثاني جرس باب ذكي لشركة Ring، ولقد تم تصميمه لحماية المنزل، فهو يتضمن كاميرات خاصة به والتي يمكنها القيام بالتسجيل تلقائيًا عند قدوم الزوار إلى منزلك، كما بإمكانك استخدام مكبرت الصوت والميكرفون للتواصل مع أي شخص امام باب بيتك. كما يتوافق هذا الجرس الذكي مع أنظمة iOS وأندرويد وويندوز وماك من خلال تطبيق يمكنك تحمليه، ويتوفر هذا الجرس بسعر 809 ريال سعودي.

التصميم

اول شيء ستلاحظه مع جرس Ring Video Doorbell 2 هو تصميمه؛ فهو جهاز جيد المظهر، ويأتي بثلاثة ألوان؛ الفضي والأسود والرمادي.

كما ان حجم الجرس نفسه كبير إلى حد ما، حيث يبلغ ارتفاعه 5.05 بوصة ويبلغ عرضه 2.50 بوصة ويبلغ سُمكه 1.08 بوصة، لذا ستحتاج إلى مساحة كبيرة بعض الشيء لتثبيته.

ونظرًا لأن الجهاز كبير الحجم، فهو يتضمن بطارية ضخمة، والتي تعد شركة Ring انها ستستمر في العمل حتى 5 او 8 أشهر. ويمكن إزالة البطارية لشحنها بالفعل عبر microUSB.

يشمل الجرس مسند، حيث بإمكانك وضعه بزاوية 90 درجة، كما أضافت شركة Ring ميزة مقاوم للطقس والمطر والثلج إلى الجرس.

الأداء

يعتبر إعداد هذا الجرس الذكي أمرًا سهلًا للغاية، فستحتاج إلى تحميل التطبيق على أندرويد او iOS، وبعد ذلك سيتعين عليك إنشاء حساب، ثم ستقوم باتباع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لتثبيت الجرس.

هناك عدة خيارات لتثبيت الجهاز، فيمكنك توصيله بدلًا من جرس الباب الخاص بك، أو يمكنك استخدامه بشكل منفصل عن جرس الباب الخاص بك. وبمجرد تشغيله، يجب عليك توصيل تطبيق Video Doorbell 2 إلى تطبيق الهاتف الذكي للاتصال بالشبكة المنزلية.

يدعم الجرس شبكات 2.4GHz 802.11n، والتي من المفترض أن تكون سريعة بما يكفي لتشغيل الفيديو إذا كان لديك بالفعل إشارة قوية.

يعمل الجرس بكل سهولة، فإذا قام شخص ما بالضغط على الزر أو الاقتراب من الباب الخاص بك، سوف تحصل على إشعار على هاتفك، كما سيصدر صوت رنين وستظهر مكالمة فيديو على هاتفك في حالة قيام أحد بالضغط على الزر. ويعتبر هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بعيدًا عن منزلك، حيث يمكنك بدء مكالمة مع أي شخص على باب منزلك.

هناك بعض الإعدادات في التطبيق التي قد ترغب في تعديلها، فإن الجرس يقم بتتبع الحركة ويبدأ تسجيل الفيديو عند اكتشاف أي حركة. وبشكل افتراضي، يقوم الجرس ببدء التسجيل حتى وإن كان أحدًا يتوجه إلى منزله القريب من منزلك. ولكن لحسن الحظ، يمكنك تغيير ذلك في التطبيق ببساطة عن طريق التوجه إلى قسم “أجهزتي” والضغط على خيار “إعدادات الحركة”.

يحتوي Ring Video Doorbell 2 على عدسة 160 درجة، والتي ستكون قادرة على التقاط أي شخص يأتي أمام بابك الأمامي بوضوح. فيتم تسجيل الفيديو بدقة 15 إطارًا في الثانية بدقة 1920 × 1080 بكسل والتي تصل إلى 720 بكسل.

وباستخدام Video Doorbell 2، ستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر من خطة تسجيل الفيديو، والتي تقوم بحفظ كل مقاطع الفيديو والتنبيهات إلى السحاب، حيث سيتم حفظ المقاطع لمدة 30 يومًا. وبعد انتهاء الفترة التجريبية، ستبلغ تكلفة الاشتراك حوالي 12ريال سعودي لكل جهاز في الشهر أو 123 ريال سعودي سنويًا. يمكنك أيضًا شراء حزمة الحماية لتحصل على كاميرات غير محدودة مقابل 39.50 ريال سعودي في الشهر أو 395 ريال سعودي في السنة. يمكنك فقط تشغيل Video Doorbell 2 بدون اشتراك، وفي هذه الحالة ستتلقى إشعارات، ولكن لن يتم حفظ المقاطع عبر الإنترنت.

هذا الموضوع مراجعة للجرس الذكي Ring Video Doorbell 2 ظهر على التقنية بلا حدود.