وول مارت الأمريكية تتصدر قائمة الـ100 شركة الأعلى إيرادات عالميا

احتلت شركة وول مارت الأمريكية صدارة أعلى الكيانات إيرادات في 2018، وتصدرت شركات الطاقة والسيارات أعلى القطاعات التي تتألف منها قائمة أعلى 100 شركة من حيث الإيرادات.



وبحسب تقرير، نشره موقع (visual capitalist)، السبت، فإن عدد شركات الطاقة الواقعة ضمن أكبر 100 شركة من حيث الإيرادات، بلغ 20 شركة.



في المقابل، بلغ إجمالي عدد شركات السيارات الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال العام الجاري 2018، نحو 11 شركة بقيادة تويوتا اليابانية.



ويشير التقرير إلى أن 43 شركة من أصل 100 شركة، لم تكن موجودة في القائمة قبل 10 سنوات (2008)، ومنها شركات لم تكن قد تأسست أصلا.



ودفعت الطفرة التكنولوجية حول العالم، إلى تقدم شركات بشكل متسارع، مثل شركة أبل التي احتلت الترتيب 337 من حيث الشركات الأعلى إيرادا في 2008، بينما بلغ ترتيبها في 2018، الحادية عشرة.



كذلك، يشير تقرير (visual capitalist)، إلى أن صعود أسعار النفط في 2008، وضع شركات نفط عالمية في صدارة الكيانات الأعلى إيرادا، مثل توتال الفرنسية وشيفرون الأمريكية.



ويصغّر التقرير القائمة إلى 10، لتحتل شركة وول مارت الأمريكية صدارة أعلى الكيانات إيرادات في 2018، بقيمة 500.3 مليار دولار.



في المرتبة الثانية جاءت شركة (State Grid) الصينية، بإجمالي إيرادات بلغت 348.9 مليار دولار، وثالثا جاءت شركة (Sinopec group) بإيرادات 327 مليار دولار.



وبلغ عدد الشركات الصينية في قائمة العشرة الأكبر من حيث الإيرادات في 2018، نحو 3 شركات، و3 شركات أمريكية، وشركة هولندية وأخرى يابانية وشركة ألمانية.



وبالعودة لقائمة الـ100 شركة الأعلى إيرادا في 2018، فإن الشركات الصينية شكلت 21% من عدد الشركات (21 شركة)، مقارنة مع 3 شركات فقط في 2008.



الجدول التالي يوضح قائمة أعلى 10 شركات تسجيلا للإيرادات خلال العام الجاري، وقيمة كل مداخيل سجلتها:



