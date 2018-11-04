المرصد السوري: مقتل 12 من "قوات سوريا الديموقراطية" بهجوم لتنظيم داعش في شرق #سوريا

قتل 12 عنصراً على الأقل من "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة أميركياً الأحد في هجوم شنه تنظيم داعش على احد مواقعها في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وبدأ التنظيم وفق المرصد هجومه "بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت موقعاً لقوات سوريا الديموقراطية بين بلدتي البحرة وهجين، قبل أن يخوض اشتباكات عنيفة مستغلاً تردي الاحوال الجوية" في المنطقة الواقعة في دير الزور، آخر جيب للجهاديين.
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