العثور على طفل مقتولاً داخل أحدى المزارع ببحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق شرطة الصافية في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك بعد العثور على جثة طفل داخل إحدى المزارع بشمبات حيث تشير التفاصيل الأولية عندما أبلغ الشاكي الشرطة بوجود جثة طفل يظهر بأنه حديث الولادة وسابح في دمائه .

عندها قامت الشرطة بكل الاجراءات القانونية اللازمة كما تم العمل الفني بواسطة فريق مسرح الجريمة مثل التصوير ورفع البصمات وعمل رسم كروكي ونقلت الجثة للمشرحة وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي .

وثبت من خلال التشريح بحسب صحيفة الدار أن أسباب الوفاة النزف الدموي في أنسجة المخ بسبب الإصابة بجسم صلب فتم تعديل مادة الاتهام تحت المادة 51 اجراءات للمادة 130 القتل العمد تحت القانون الجنائي ومازالت الاجراءات مستمرة.