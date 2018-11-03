رأيٌ آخر…!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: بزاوية الأربعاء، وتعليقاً على قرار منع الترويج لشركات الأدوية بواسطة الروشتات ذات الأسماء التجارية، كتبتُ ما يلي: (روشتات السواد الأعظم من الأطباء تضجّ بالأسماء التجارية.. والروشتات ذات الأسماء التجارية تُسهم في ترسيخ الاحتكار؛ بحيث لا يكون للصيدلي خيار غير صرف الاسم التجاري المكتوب على الروشتة، حتى ولو كان هناك بديل آخر “فاعل ورخيص”.. كما المريض لا يطمئن لغير الاسم التجاري، فإن الصيدلي أيضاً ملزم بصرف الاسم التجاري، وهذا مدخل لترسيخ الاحتكار عن طريق الأطباء.. علماً بأن قوانين المجلس الطبي تمنع هذا السلوك، ولكن يبدو أن تفعيل قوانين المجلس الطبي كان بحاجة إلى قرار رئاسي)..!!

:: وإليكم هذا الرأي الآخر.. (الأستاذ الطاهر ساتي.. تحية واحترام.. بخصوص ما ذَكَرت عن احتكار الأدوية ووصف الأطباء للروشتات بالأسماء التجارية.. فالأطباء مجبرين على وصف الاسم التجاري للفعالية دون النظر للأسعار، ولا أظن أن حملات الترويج تجد أثراً عند الأطباء أو التأثير في قراراتهم الطبية لوصف نوع معين، بالتأكيد “لا نبرئ الجميع”.. المشكلة الحقيقية التي تواجه الأطباء والإدارات الطبية في أن الدولة لديها أجهزة كانت يجب أن تقوم بدور المورد؛ فهنالك صندوق إمدادات طبية، لماذا لا يكون هو المُوَرِّد الأصلي والرابط الأساسي والمُوَزِّع، وأن يتعامل مع مصانع الأدوية مباشرة؟..

:: وغير الدواء هنالك معضلات أكثر لا يشعر بها المواطن، لكن هي السبب الأساسي في شلل المستشفيات وتدني خدمتها، وسأذكر لك على سبيل المثال لا الحصر.. محلول جهاز (سي بي سي)، يباع من الشركات بقيمة تصل إلى 4 آلاف جنيه في الخرطوم والولايات، مع أن مستشفى حلفا مثلاً تُوَرِّد هذا الدواء من مدينة أسوان بقيمة 1.400 جنيه سوداني فقط.. سياسات الدولة في التأمين الصحي لا تغطي قيمة تكلفة الفحص مما يضع ضغطاً على المستشفيات في أن توفر الخدمة للمواطن بالخسارة، علماً أن الدولة توفر محاليل لا تغطي استهلاك أسبوع إلى عشرة أيام..

:: والمثال الآخر أفلام صور الأشعة، الصندوق الذي يحتوي على (100 فلم) قيمته في الشركة المُوَرِّدة (5.000 جنيه)، في حين أن قيمة السعر الذي يوفّره التأمين الصحي (30 جنيه)، للصورة، أي ما يعادل (3.000 للصندوق)، فمن أين تدفع المستشفيات فارق السعر والحوافز وباقي المستهلكات؟، أليس هذا قد يؤدي إلى تآكل المستشفيات وتردي الخدمة؟.. والشيء المُحَيِّر أن الأدوية والمحاليل تدخل السودان بسعرٍ زهيد، ولكن تباع في عرض البحر للتجار لتوزع بأسعار باهظة، مما يشكل ضغطاً على المواطن والمستشفيات.. والحل أن تُستَورد وتُوَزَّع الأدوية مباشرة عن طريق صندوق الإمدادات الطبية، وسينعكس الأثر مباشرةً على تقديم الخدمة والمواطن..

وجزيت خيراً.

د.المعز عثمان محمد

مدير طبي مستشفى البرقيق/ الولاية الشمالية).

:: شكراً للدكتور المعز على المتابعة والتعقيب، ونقف عند عبارته (لا نبرئ الجميع) الوارد ذكرها في موضوع كتابة الأسماء التجارية للأدوية في الروشتات الطبية، والعبارة تشير إلى وجود (تجاوزات).. وبغض النظر عن حجم التجاوزات، فمنعاً لمثل هذا التجاوز، ثم لتوفير الخيارات والبدائل، أي لخلق منافسة في الجودة والأسعار؛ يُلزِم قانون ولوائح المجلس الطبي في كل الدول الأطباء بتحرير الروشتات بالأسماء (العلمية)، وليست (التجارية).. وكما أن صناعة الأدوية والتأكد من جودتها من سلطات الصيدلي، فإن صرف الدواء للمريض أيضاً من سلطات الصيدلي، وليس الطبيب الذي تنتهي سلطته بتحديد الاسم العلمي للدواء.. وتحرير الروشتات بالأسماء العلمية إقرار بإحدى سلطات الصيادلة.. ولك الود والتقدير.. ساتي