مقتل 8 من مسلحي جماعة "أنصار الله" بمعارك مع الجيش اليمني غربي الجوف

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في سياق آخر، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المصلوب، غرب الجوف.
ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء التاسع، العقيد ربيع الغولي، قوله إن "معارك اندلعت بين الجيش ومليشيا الحوثي، مساء أمس، الجمعة، واستمرت حتى صباح اليوم، في مواقع الهیجة والغرفة والزرقة وسداح".
وأضاف العقيد الغولي: "أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما استعادت القوات كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة".
وأشار إلى "مشاركة مدفعية الجيش في المعارك، بقصف مواقع المليشيا وتعزيزاتها، وتكبيدها خسائر كبيرة".
في الأثناء، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية من ثلاثة محاور على مواقع للجيش في مديرية المصلوب، أوقعت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش.
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