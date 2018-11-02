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مقتل 4 من مسؤولى إطلاق الصواريخ لمليشيات الحوثى فى غارة للتحالف العربى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 2 نوفنبر 2018 07:13 صباحاً - أفادت قناة "سكاى نيوز" مساء أمس الخميس، بمقتل 4 من مسؤولى إطلاق الصواريخ والتمويل لمليشيات الحوثى فى غارة للتحالف العربى . وأضافت مصادر عسكرية يمنية أن غارة التحالف العربى استهدفت اجتماعا لمليشيات الحوثى فى مديرية ضحيان بمحافظة صعدة .

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