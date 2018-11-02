الغرب المنافق يحاول تخليص حلفاءه من ورطتهم في اليمن.. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

تسارعت في اليومين الماضيين الدعوات الغربية لضرورة وقف الحرب في اليمن وأهمية أن يصل كل الفرقاء إلي حل عبر تفاوض ترعاه الأمم المتحدة يفضي إلي توافق ينهي القتال في غضون شهر بحسب قول الوزير الأمريكي بمبيو الذي أكد أن الكل بات مقتنعا بضرورة وقف هذه الحرب بحسب تعبيره.

الموقف الأمريكي نفسه أكدت عليه المانيا وفرنسا واخيرا بريطانيا لتكتمل بذلك حلقة المطالبة بوقف الحرب المشكلة من الداعمين الأساسيين للعدوان السعودي الاماراتي الظالم علي الشعب اليمني الذي رفض الانكسار والخضوع واعيا صموده المعتدين مما افقدهم الصبر بعد أن فشلوا في تحقيق أي إنجاز يذكر علي الأرض وجحافلهم المدججة بأحدث الأسلحة والمدرعات تدعمها الطائرات المقاتلة التي ترمي بحممها ونيران حقدها علي المدافعين عن أرضهم ، ولم تتمكن قوات التحالف علي عدتها وعديدها من السيطرة علي الحديدة أو اقتحام صنعاء أو كسر إرادة اليمنيين في كل الجبهات ، والواقع أن هؤلاء الأبطال الاشاوس المتسلحين بقوة الإرادة وشدة العزم والثبات والصمود واصلوا دفاعهم عن أرضهم وعرضهم لم تضعفهم أو تزلزلهم غارات الطائرات الحاقدة ولا تقارير القنوات الكاذبة وانما استطاعوا تطوير قدراتهم واحكام ضرباتهم فوصلت طائراتهم المسيرة وصواريخهم الباليستية إلي قوات العدو ومعسكراته داخل وخارج اليمن بل إن رمياتهم بالغة الدقة قد أصابت المعتدين وحلفاءهم الغربيين بالرعب وقد استطاعوا بفضل الله تعالي وعونه وقوة إيمانهم بقضيتهم ودفاعهم عن مظلوميتهم وبحكمة وشجاعة قيادتهم الرشيدة الصادقة استطاعوا إيلام عدوهم وحلفاءه وجعلوا الغرب المنافق يدعي الإنسانية والمواقف الاخلاقية ويتبني واحدا بعد آخر ضرورة ايقاف هذه الحرب والوصول لاتفاق سلام .

ليس من شك أن الدعوة لإيقاف الحروب والتوصل لاتفاق سلام ينهي النزاع لا شك أنها دعوة جيدة ومقبولة وان تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي مطلقا ولكن مايعرفه القاصي والداني ولاينكر ذلك الا مكابر أن الغرب المنافق الكاذب ليس مؤهلا أخلاقيا وسياسيا إلي قيادة هذا التحرك والدعوة لإيقاف الحرب علي اليمن وهو واقعا الموجه للمعتدين والداعم لهم في شنهم هذه الحرب الظالمة وبإمكانه أن كان صادقا في ادعائه أن يوجه حلفاءه ومباشرة ستقف الحرب خاصة وأن اليمنيين في موقع الدفاع عن النفس وبمجرد ايقاف العدوان عليهم ستتوقف الحرب لانهم اصلا ليسوا معتدين .

الغرب الذي تعجل وأصر خلال اليومين الماضيين علي ايقاف الحرب وتحدث عن معاناة المدنيين هو المتسبب الأكبر في العدوان ومعاناة المدنيين الذين يتباكي عليهم اليوم لكن هذا النفاق الغربي لايمكن أن ينطلي علي اي شخص خاصة وأن مأساة اليمن تطاول أمدها وشاهد العالم أجمع بشاعة العدوان ومأساة الأبرياء وكل هذا وغيره لم يحرك في الغرب المنافق ساكنا وانما ظل يتفرج بل يدعم العدوان الغاشم ببيعه السلاح للسعودية والإمارات والتغطية علي جرائمهما التي لا تعد ولا تحصى حتي اذا اوشك صبر الجلاد علي النفاد وطار صواب المعتدين وداعميهم من صمود اليمنيين وشدة تحملهم وتصميمهم علي الاستمرار في التصدي للمجرمين والسير بثبات نحو النصر وافشال كل مخططات المعتدين وعندما أدرك الغرب المنافق أن حلفاءه لن ينتصروا في حربهم بل هم الان مهزومون ولم يحققوا ولا هدفا واحدا من تلك التي اعلن عنها العميد احمد العسيري ليلة العدوان وهاهي لعنة اطفال اليمن ومظلوميتهم قد طالت العسيري وستلحق حتما بمشغليه.

الغرب المنافق عرف أن اليمنيين شبوا عن الطوق ولن يمكن هزيمتهم والسيطرة عليهم فجاءت تمثيلية الحرص علي الجانب الإنساني وقد افتضح الدور ولكن ومع ذلك ومع عدم الإقرار بالهزيمة بشكل واضح فإن أهل اليمن لن يعتدوا ولن يمانعوا في وقف الحرب لكن علي الجميع وفي مقدمتهم الغرب المنافق أن يعلموا ان علي المعتدين ضمان اعمار ماخربوه ، ومهما فعلوا فإنهم لن يعوضوا الشعب عن أبنائه الذين استشهدوا ولا آلاف الجرحي والمعاقين لكن ستبقي حقيقة ناصعة تتوارثها الأجيال وهى أن اهل اليمن انتصروا علي ابشع عدوان شهده العالم وأنهم حفظوا عزتهم وكرامتهم وخرجوا مرفوعي الرأس شامخي الهامة وان العار يلاحق قاتليهم وسيعقب العار النار وبئس المصير