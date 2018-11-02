اﻻرتجال عنوانا..الدواء نموذجا احمد مجذوب البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

ظلت قضيه الدواء تقض مضاجع القائميين علي امرها لمدي ليس بالقصيروتمثل صداعا مزمنا لقطاعات واسعة من المواطنين ﻻرتباطها بحياتهم وحياة اسرهم ، ودون ريب ان هذه الزعزعة وانعدام اليقين ناتج عن عجز بائن في توصيف الداء ووصف الدواء ، فثمة فوضي وهرجلة في اﻻشارة لموطن العلة وتحديد مكان الجرح المتقيح ، فالقائميين علي اﻻمر وشركاء المسئولية في الحكومة او القطاع الخاص مازالوا في مماحكاتهم سادرون لم يتفقوا قط علي قاعدة مشتركة تفيد المهنة والمستفيد من خدمتها الذين هم السواد اﻻعظم من مواطني بلادي ، ﻻادري والله فيم المماحكات والمخاشنات في امر جلي واضح لو وضعت المصلحة العامة نصب اﻻعين والضمير.امر حيوي وهام ﻻلعب فيه وﻻهذر.ولهذا يصاب المرء بالحيرة من هذا اﻻرتجال والتخبط الذي يكتنف اﻻمر برمته.ومن حقنا ان نفهم ما الذي يحدث ولما استدعي اﻻمر المعالجة بقرار سياسي برغم عن ان اﻻمر فني بحت معني به اهل اﻻختصاص..وهذا المآل اﻻخير يستدعي عدة اسئلة تريد اﻻجابة عليها:

هل العلة في عدم توفر الدواء نابعة من طريقة توفيره ام في كيفية توفيره؟بمعني هل عدم توفر العملة اﻻجنبية واضطراب السياسة المالية تجاه الدواء.منذ عهد التجنيب اﻻلزامي من حصائل لصالحه..الي هذه اللحظة هي العله المزمنه ؟ام ان هذا التوصيف ليس صحيحا وتقزيما للمشكله.

-هل مشكلة الدواء هي احتكار الشركات ﻻصناف اﻻدوية؟

-وهل ان كان ذلك صحيحا هل نحن بدعا من العالمين ام ان هذا هو النظام المتبع في كل العالم؟

-هل نظام الوكالة الممنوح للشركات من الشركات العالمية يسمح لطرف محلي رسميا كان اوشعبيا بالتدخل في التعاقد بين الطرفين الشركة اﻻم ووكيلها الداخلي؟

-ما هو رد فعل الشركة العالمية للصنف الدوائي المعين اذا ماتعارض قرار اداري داخلي من بلد الوكيل المعتمد لديها مع العلاقة التعاقدية بينها ووكيلها.؟!هل يمكن ان تسحب توكيلها ودوائها من السوق؟ونكون بذلك فاقمنا من اﻻزمة بدل حلها

-ما اﻻثر الصحي والمهني علي تعدد مصادر الصنف الدوائي الواحد..من حيث الجودة والفاعلية والمسئولية القانونية واﻻخلاقية؟واذا ما حدث خلل ما فمن المسئول عنه وكيف يمكن تحديده؟

-والسؤال اﻻخير والمهم هل مايحدث بقطاع الدواء ومنتسبي المهنة هو صراع الرؤي و التقاطعات والمصالح. ام هو صراع من اجل المصلحة العامة؟!! وهل القرارات اﻻخيرة ماهي اﻻ سندا وانتصارا بالقرار السياسي لطرف في مواجهة اﻻخر؟ام ان اﻻمر غير ذلك؟!!!

اسئله تشرئب اعناقها بين ركام التخبط واﻻرتجال والمماحكات.تحتاج ﻻجابات مقنعة وقوية لنخرج من هذه الدوامة التي طال امدها.