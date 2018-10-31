شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين عدد من القضاة بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - واس:
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمراً ملكياً بتعيين عددٍ من القضاة بديوان المظالم.
وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف : إن الأمر الملكي تضمن تعيين ثلاثة قضاة على درجة ( قاضي/ ب)، و قاضيين على درجة (ملازم قضائي).
وأكد معاليه أن الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية كريمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها ، للوصول إلى التطلعات السامية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ؛ وبما يسهم بتكوين قضاء إداري متميز وناجز.
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