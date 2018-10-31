الإطاحة بصاحب «العبارات المخالفة للعقيدة» على سور مبنى حكومي بالخرج

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على شخص كتب عبارات شِركية مخالفة للعقيدة وموالية للنظام السوري على سور إحدى الجهات الحكومية بمحافظة الخرج. وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص وهو يوقف مركبته أمام سور مبنى حكومي، ويكتب عبارات شِركية وموالية للنظام السوري قبل أن يغادر الموقع، وفي استجابة سريعة تمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الواقعة. أخبار متعلقة مقيم يكتب عبارات مخالفة للعقيدة على جدران مصنع بالخرج.. ومطالبات بالقبض عليه

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