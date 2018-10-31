محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز وتطوير العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي. وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتميزة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما جرى خلال الاتصال استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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