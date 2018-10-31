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بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "شركة الخليج العربي للنفط قد استأنفت تشغيل حقل المجمعات الخارجية ومحطة الكتلة بحقل البيضاء النفطي أمس الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، لأول مرة منذ هجوم الجضران الأخير على الموانئ النفطية".
© Sputnik . Andrey Stenin
وفي مارس/آذار 2017 العام الماضي، تمكنت قوات الجيش الليبي في الشرق من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، وفي 14 يونيو/حزيران 2018، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران، أن قواته أحكمت سيطرتها على مينائي السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي.
ثم اندلعت بعدها اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الليبي، وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم 21 يونيو/حزيران العام الحالي، عن السيطرة على منطقة رأس لانوف والسدرة بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة تشغيل حقل البيضاء النفطى بقدرة إنتاجية 12 ألف برميل يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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