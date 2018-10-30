الان تتابع ماركل تفوز على الأمير هاري في منافسة لرمي الأحذية بنيوزيلاندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

مازال الأمير البريطاني هاري ، وزوجته ميجان ماركل ، متواجدان في نيوزيلندا ، رغم الزلزال الذي ضرب البلد وقوته 6.1 درجة .

وكانت آخر مشاركات الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل ، في منافسة لرمي الأحذية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية ، اليوم الثلاثاء .

وتابع الأطفال بحماس مجريات اللعبة ، التي انتهت بفوز ميجان على زوجها ، بعدما قاد كلًا من هاري وميجان فريقاً من الأطفال في منافسة على رمي أحذية المطر المطاطية ، لأبعد مسافة ممكنة .

وقادت ميجان فريقها للنصر على زوجها هاري ، بعدما ألقت حذاء مطاطيا بفارق متر عن حذاء رماه هاري .

وتشتهر هذه اللعبة في بلدة تايهابي الريفية ، التي تقع على بعد 420 كيلومترا جنوبي أوكلاند ، التي تقيم مهرجانا سنويا لرمي الأحذية .