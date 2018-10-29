مسئول الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة: تشكيل حكومة بغداد لا يواجه عقبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 29 أكتوبر 2018 03:10 مساءً - قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب، إنه لا يرى وجود عقبات فى تكملية منح الثقة لبقية الوزراء الثمانية من أصل 22 وزيرا بالحكومة العراقية الجديدة قبل 6 نوفمبر المقبل؛ بعد تسمية 14 منهم مؤخرا، لافتا إلى ضرورة إرسال السيرة الذاتية للمرشحين للحقائب الوزراية للبرلمان قبل 48 ساعة، ما جعل بعض الكتل و منها "سائرون" تطلب تأجيل جلسة البرلمان إلى موعد آخر؛ للتدقيق فى السير الذاتية للمرشحين للحقائب الوزراية.

وأضاف شيركو حبيب فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش متابعة الحزب استكمال اختيار الوزراء العراقيين، أن الحكومة باشرت عملها بالفعل، وخلال أيام سيقوم الوزراء المتبقون بأداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى حصول الكرد على خمس حقائب وزارية، وحصول حزبه على ثلاث وزارات، طبقا للاستحقاق الانتخابى، مطالبا الحكومة الجديدة بدعم حقوق كافة مكونات العراق طبقا للدستور الضامن لوحدة البلاد ومدنية الدولة وفيدرالية الحكم، وهو ما يعنى تجاوز الخلافات سريعا بين بغداد وأربيل.

وأكد ممثل الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة، أن الكرد كانوا ولايزالوا مندمجين فى العملية السياسة، منذ العام 1992 اختاروا النظام الفيدرالى للدولة العراقية، وفى العام 2003 عندما شاركوا فى بناء عراق جديد، يسوده المحبة والتآخى والسلام و الوئام، وفى العام 2005 صوتوا مع كافة مكونات الشعب للدستور الدائم، والذى لم تلتزم به بغداد ودفعتهم نحو الاستفتاء على الاستقلال العام الماضى، منوها إلى أن بناء كيان أو دولة لشعب كردستان هو هدف كل كردى كبقية شعوب العالم، وأن زوال آثار الاستفتاء بحاجة إلى استفتاء جديد، لأن الشعب مصدر السلطات ولو جرى استفتاء آخر نرى أن الشعب الكردى سيصوت على بناء دولته، لكن حكومة الإقليم قررت تجميد النتيجة، والحل توجه الجميع نحو احترام الدستور وبناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.

وأشار حبيب إلى أن حصول حزبه على قرابة نصف مقاعد البرلمان بالإقليم، يعنى قدرته ومسئوليته عن تقديم خدمات أفضل للمواطنين ودعم حقوق وحريات الإنسان، وهى أسباب وجود الحزب بقيادة الزعيم مسعود بارزانى الداعى إلى التعايش السلمى والحوار بين كافة مكونات كردستان، مؤكدا "نريد كردستان قويا بحكومته وبيشمركته الأبطال المضحين بأرواحهم فى مواجهة الإرهاب والإقليم سيشهد أفضل حالاته معنا".

ولفت حبيب إلى أن مقاعد حزبه بانتخابات الإقليم ستمكنه من تمرير القوانين الداعمة للكرد بسهولة، وأن تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم سيكون حسب الاستحاق الانتخابى، وبما تراه قيادة الحزب مع الأحزاب الفائزة الأخرى، وستكون للحكومة خطة عمل لدعم الخدمات للمواطنين بعد فترة عصيبة مر بها الإقليم.

وأكد حبيب أن حكومة الإقليم تعمل من أجل تطوير العلاقات الدبلوماسية مع حكومات دول المنطقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، مشيرا إلى وجود علاقات جيدة لحزبه على المستوى الرسمى والحزبى والشعبى، وقيادته بصدد تطوير هذه العلاقات نحو الأفضل، وزيادة تمثيله فى البلدان الأوروبية و الغربية.

واختتم حبيب بأن القضية الكردية قضية شعب وأمة تعدادها أكثر من خمسين مليون نسمة، ولهم الحق كبقية شعوب العالم فى دولة تجمعهم وتحترم حقوقهم.