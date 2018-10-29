تحطم طائرة إندونيسية تقل 188 راكبا بعد دقائق من إقلاعها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحطمت، صباح الاثنين، طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" الإندونيسية في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، وفقًا لما أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا.
وأكد يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة، في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية" تحطم الطائرة التي كانت تقل 188 شخصًا، وقال في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة: "تأكدنا أنها تحطمت".
وأضاف أن الاتصال فقد بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، وتم العثور على حطامها في موقع فقد الاتصال بها.
وقال مسؤول بلجنة سلامة النقل في إندونيسيا إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف، مشيرًا إلى أن الطائرة "جديدة نسبيًا".
وأشار رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إلى أن من غير الممكن تأكيد وجود أي ناجين من تحطم الطائرة الإندونيسية.
وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، فيما قالت شركة بوينج في تغريدة على تويتر إنها على علم بحادثة الطائرة الإندونيسية وتتابع الوضع عن كثب.
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