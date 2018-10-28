عصابة متخصصة بـ"القتل النوعي" في كركوك

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وفي بيان لجهاز الأمن الوطني، نشره موقع "السومرية نيوز"، قال: "إن جهاز الأمن الوطني — مديرية أمن كركوك تمكن من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في عمليات القتل النوعي بعد تنفيذ إحدى جرائمهم بهدف زعزعة الاستقرار وخلق فتنة بين مكونات المجتمع خلال ساعات معدودة من ارتكابها".

وأضاف البيان أنه "جرى تكثيف الجهد الاستخباراتى والفني بعد الوقوف على ملابسات الحادث في مسرح الجريمة ومقاطعة المعلومات والتعرف على الجناة ومن ثم تنفيذ الأوامر القضائية".

وأشار بيان الأمن الوطني إلى أنه سيتم عرض هؤلاء على القضاء، مبينا: "سيتم عرضهم على الجهات القانونية المختصة لتدوين أقوالهم إذ اعترفوا بالجرم بعد مواجهتهم بالأدلة القاطعة وتبين أنهم قاموا بعدة جرائم وقد اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة لينالوا جزائهم العادل".

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة لمختلف أجهزة الأمن العراقية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد التي تعاني منذ سنوات طويلة حروب مختلفة كان آخرها الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إلى ذلك، شددت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عبد المهدي على ضرورة التركيز على الأوضاع الأمنية في البلاد وتأمين الحدود مع الجارة سوريا، وتعقب مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن العراق شهد مؤخرا عمليات اغتيالات بشعة أثارت الرأي العام العراقي، كونها استهدفت هذه المرة نساء عراقيات من بين سيدات المجتمع.