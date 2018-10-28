شاهد... "أنصار الله" تصرب قوات سودانية لأول مرة بصاروح بدر1-P

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في وزارة الدفاع بصنعاء العميد يحيى سريع، قوله إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

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ونشر المتحدث باسم الجيش الموالي لـ"الحوثيين"، تجارب للقوة الصاروخية، وكذلك العمليات العسكرية خلال الأسبوع الماضي.

وقال إنه "تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أكثر من 30 عملية عسكرية في مختلف محاور القتال"، مشيرا إلى تنفيذ عملية هجومية في جيزان "تكللت بالسيطرة على مواقع سعودية ومصرع 13 جنديا سعوديا في عمليات قنص في جبهات ما وراء الحدود".

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء "السيطرة على مواقع واسعة للعدو وطرده منها، بعد تكبيده عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وتدمير أكثر من 14 آلية و9 مدرعات واغتنام عتاد عسكري كبير من ذخائر وأسلحة متوسطة".

​ولفت إلى "أن العمليات شاركت فيها وحدات متخصصة، ما دفع العدو للتمشيط الهستيري بمختلف أنواع الطيران الحربي باستخدام ذخائر وقنابل عنقودية"، وأشار إلى استهداف طيران التحالف تجمعات كبيرة من القوات المشتركة خلال العمليات.

​ويعاني اليمن، بفعل عمليات عسكرية يشنها تحالف عسكري عربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ 2015، أوضاعا مزرية، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.