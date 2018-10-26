فاجعة بالأردن.. 18 وفاة بسيول جرفت حافلة مدرسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت سيول، أمس، منطقة البحر الميت في الأردن، وأعلنت الحكومة على أثرها حالة الطوارئ في العاصمة عمان، بعدما تسببت في وفاة 18 تلميذا كانوا في رحلة مدرسية، وإصابة 22، فيما أكدت مسؤولة حكومية أن عدد المفقودين غير واضح، جراء المنخفض الجوي الذي أثر أيضاً في دول مجاورة مثل لبنان ومصر.

واستنفر الدفاع المدني الأردني مساء أمس الخميس، للبحث عن حافلة تقل طلاب مدارس يعتقد أن سيول الأمطار جرفتها خلال رحلة مدرسية قرب منطقة البحر الميت، غرب العاصمة عمان.

وتبحث فرق الإنقاذ عن الأطفال الذين فُقد الاتصال معهم خلال رحلة مدرسية، فيما لم يحدد المصدر عددهم، لكن مصادر محلية قدرته بالعشرين.

وأشار مصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني أنقذت 11 طفلاً، مشيراً إلى احتمالية وجود وفيات بين البقية. كما تسببت الانهيارات الناجمة جراء السيول في إغلاق طريق عمان البحر الميت.

وتشارك في أعمال الإنقاذ أجهزة أمنية وعسكرية، ومدنية مدعومة بطائرات من سلاح الجو الملكي لتمشيط المناطق، والبحث عن المفقودين.

وتابع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحادث الذي أودى بحياة 18 شخصاً، وقرر على إثرها إلغاء زيارة عمل إلى المملكة البحرينية كان مقرراً أن يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويشارك في أعمال قمة «حوار المنامة»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بتراء)، أمس.

وسارع رئيس الحكومة عمر الرزاز، وعدد من الوزراء إلى زيارة موقع انجراف الحافلة المدرسية، لمتابعة جهود إنقاذ الطلبة، ووجه الوزارات بالتحرك فوراً للتعامل مع الأوضاع، وتوفير الآليات والقوى البشرية، وقدم العزاء إلى ذوي الضحايا، واصفاً الحادث ب«اليوم الحزين على جميع الأردنيين».

وذكرت وسائل إعلام أن قائد الجيش الأردني اللواء محمود فريحات توجه إلى مكان الحادث لمتابعة عملية البحث عن المفقودين، حيث تشارك مروحيات تابعة لسلاح الجو الملكي في عمليات البحث.

وأوضح خبير في الطقس الصعوبة التي تواجه فرق الإنقاذ، إذ إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة تجمعت وضربت منطقة البحر الميت، البقعة الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الظلام يزيد من صعوبة عمليات إنقاذ الأطفال، وكذلك الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة.

وأعلن وزير الصحة غازي الزبن، تحويل عدد من الحالات التي تم إنقاذها إلى المستشفيات في الأغوار وعمان والسلط.

وغردت الملكة رانيا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، عن الحادث الأليم: «قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبّر أهلهم وأعنهم على مصابهم، وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين».

وقالت مديرة تربية لواء الجامعة، فاطمة أبو حصوة، إن الرحلات المدرسية في هذه الفترة مسموحة من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي مشروطة بعدم الاقتراب من مجاري السيول والبحار.

وأضافت أبو حصوة، في حديث ل»قناة المملكة»، أمس الخميس، أن المدرسة المسيرة للرحلة تتحمل مسؤولية ما حدث في حال ثبت أنها خالفت الشروط المقرة من التربية، مشيرة إلى أن التربية تتابع الحادث، وتشرف على إبلاغ أولياء الأمور.

وفي لبنان، تسبب المنخفض الجوي في سقوط أمطار غزيرة وحبات برد في العاصمة اللبنانية بيروت، تكسر جرائها زجاج السيارات، وتسببت بسيول في الطرق، وعلق المواطنون في الشوارع التي شهدت زحمة سير خانقة، فيما سقطت سقالة من الأعمدة الحديدية لترميم إحدى البنايات في الروشة غربي بيروت، وأصابت عشرات المركبات بأضرار. وأغلقت عدة طرقات رئيسية.

وفي مصر حذرت السلطات، أمس، المواطنين، من حالة عدم استقرار في مناطق في القاهرة والجيزة تنشط فيها الرياح والأتربة بشكل يعيق الرؤية وتتأثر بها جودة الهواء، ونصحت المرضى بالتقليل من الأنشطة اليومية خلال هذا اليوم، إذ يتوقع أن تستمر التقلبات طيلة النهار.