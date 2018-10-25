الجبير: حديث ولي العهد فتح أبواب الطموح أمام شعوب منطقتنا

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودي على "تويتر" تغريدات الجبير والتي قال فيها، "أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي شهد حضورا عالميا كبيرا ومميزا".

وتابع الجير: "حديث سيدي ولي العهد بـمنتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر".

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بدأ كلمته في مؤتمر دافوس الصحراء، المنعقد في الرياض، أمس الأربعاء، وقال في بداية حديثه "الكثير يحاول استغلال حادث خاشقجي لإحداث شرخ في علاقات السعودية مع تركيا".

وقال ابن سلمان: "لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان".

وأضاف أن حادث مقتل خاشقجي "مؤلم وبشع"، مشيرا إلى أن "التعاون بين الحكومتين السعودية والتركية تعاون مميز".

وقال الحرب على الإرهاب ماشية، مهما حاول خرب جهودنان لن نتوقف، وإن "الرواتب ستشكل 45% من ميزانية 2019"، متوقعا نموا اقتصاديا 2.5% هذا العام.

وأوضح أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، "ودول محيطة بنا تسير في طريق نجاح خططها الاقتصادية بما فيها قطر".

يذكر أنه على خلفية تطورات مقتل خاشقجي ألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.