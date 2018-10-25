شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أقيمت صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة صباح اليوم, تأسيا بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

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