شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المناطق المشمولة بتوقعات أمطار اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق .
كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، حائل ، القصيم , الجوف ، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف, وحالة متوسط الموج.
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