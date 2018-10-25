الان تتابع كيف تتجنب سرقة الهوية بشبكات التواصل الاجتماعي؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

ينصح خبراء الأمان بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بعدم النقر على أية روابط في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن فتح صفحات الويب المعنية مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم نشر الكثير من المعلومات عن المستخدم، حتى لا يتمكن القراصنة والمحتالون من استغلالها، ويتوجب على المستخدم بشبكة فيس بوك مثلا تقييد عملية الوصول إلى البيانات الشخصية، وأن يقتصر ذلك على الاسم وصورة البروفايل.

كما يتعين على المستخدم التشكك في الروابط، التي تصل إليهم من الأشخاص الغرباء أو من جهات الاتصال المختلفة بدون طلب منهم، وغالبا ما تشتمل هذه الرسائل على عبارات مثل “هل أنت موجود في هذا الفيديو؟” أو “اكسب الكثير من الأموال من المنزل” أو “لقد تم حذف حسابك” أو “قم بتأكيد حسابك”.

وعادة ما تكون مثل هذه العبارات مرتبطة برابط يتعين على المستخدم النقر عليه لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى الخدمات، التي تزعم أن الأشخاص، الذين شاهدوا بروفايل المستخدم مؤخرا، يريدون الوصول إلى صفحته الشخصية.

كما يتعين على المستخدم أن يتوخى الحرص والحذر عند التعامل مع الرسائل، التي تزعم بوجود قسائم هدايا من الماركات العالمية الشهيرة أو المنتجات الفاخرة.