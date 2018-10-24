اعتقال العقل المدبر لعمليات نصب العبوات الناسفة فى الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - اعتقلت فرقة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، العقل المدبر لعمليات نصب العبوات الناسفة فى محافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أن فرقة من المديرية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على العقل المدبر لعمليات نصب العبوات بعد استدراجه لكمين محكم نصب له فى منطقة /البو طيبان/ بالأنبار، لكنها لم تسمه.

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه كان ممن شاركوا بتنفيذ عدة أعمال إرهابية نفذت عن طريق زرع العبوات وأدت إلى جرح واستشهاد العديد من أفراد الأجهزة الأمنية، والمواطنين الأبرياء، وأنه من المطلوبين للقضاء.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، العثور على مقرات لتنظيم داعش الإرهابى بداخلها أسلحة ومتفجرات فى مدينة القائم بمحافظة الأنبار.