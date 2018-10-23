طوكيو تتلقى معلومات بشأن الإفراج عن صحفي ياباني في سوريا

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طوكيو — سبوتنيك. وقال سوغا للصحفيين اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن ياسودا، الذي احتجز رهينة في سوريا في عام 2015، تم الإفراج عنه وهو في حماية الحكومة التركية.

وأضاف: "أعتقد أنه من المرجح كثيرا، أن يكون هذا هو دزيومبي ياسودا".

ووفقا لتصريحاته، فقد تلقت زوجته أيضا نبأ بأن زوجها قد أفرج عنه، ويجري التحقق من المعلومات المتعلقة بإطلاق سراح هذا الشخص بالتحديد.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فإن دزيومبي ياسودا، البالغ من العمر 44 عاما، دخل إلى سوريا عبر تركيا في أوائل يوليو / تموز 2015، كصحفي مستقل لإعداد مواد حول مقتل صحفي ياباني آخر، هو كينجي غوتو، من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.