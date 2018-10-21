شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن المعاهدة النووية التي تريد واشنطن للإنسحاب منها ؟ والان مع التفاصيل
تعتزم واشنطن الإنسحاب من المعاهدة النووية الموقعة مع روسيا، بناءاً على تصريحات للرئيس دونالد ترامب، الذي قال أن موسكو خرقت هذه الإتفاقية عدد من المرات .
ووقعت معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان والزعيم السوفييتي وقتها ميخائيل جورباتشوف، عام 1987 .
وتعهد الطرفان خلال المعاهدة بعدم صنع أو تجربة أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة.
كما تعهد الطرفان أيضا بتدمير جميع منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500-1000 كيلومتر.
وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة غير محددة المدة، ومع ذلك يحق لكل طرف فسخ المعاهدة بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة الخروج منها.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعرف عن المعاهدة النووية التي تريد واشنطن للإنسحاب منها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.