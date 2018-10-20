شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة» يُطلق خدمة التصديق الرقمي للعقود الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أطلقت شركة “عِلم” المتخصصة في الحلول الرقمية والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، خدمة التصديق الرقمي للخطابات والعقود الرسمية الموثقة من المحامين، والتي ستسهم في رفع مستوى الحماية وموثوقية العقود.

وتم إطلاق الخدمة بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين، وهي تهدف إلى تبسيط عمليات التوثيق وممارسة الأعمال، وتقديم الحلول التقنية في القطاع العدلي، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة للقطاع الخاص فيما يتصل بالعقود لتلافي النزاعات التي تحدث في هذا الخصوص.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب أن هذه الخدمة ستشكل نقلة نوعية في طرح الخدمات الرقمية التي ستسهل ممارسة الأعمال الاقتصادية.

ومن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة “عِلم” ماجد العريفي إن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في أسلوب المصادقة على توقيعات المحامين على الخطابات، أو العقود التي تبرمها المنشآت التجارية وترغب من المحامين توثيق إجراءات التعاقد فيها.